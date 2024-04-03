Зеленський відповів противникам атак по території РФ: Приїжджайте до Харкова, а потім засуджуйте

Володимир Зеленський (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Захід має підтримувати удари дронів по території Росії, а не засуджувати Україну. Про це він сказав на брифінгу із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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За його словами, Україна "дуже вдячна різним міжнародним організаціям за те, що вони постійно засуджують щось".

"Дехто порушує питання ударів по НПЗ. Дуже просто можна відповісти організаціям, мені здається, щоб зрозуміти, як вижити в Харкові без світла і води, то треба приїхати і спробувати, а потім думати, засуджувати чи ні", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія розуміє лише мову сили.

"Усі засудження не призвели до зменшення атак Росії. Вони розуміють лише, коли є потужна відповідь. Я вважаю, що Захід має підтримувати українські відповіді", – заявив глава держави.

Вранці 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, що випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.

Того самого дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це спільна операція Служби безпеки України та ГУР.

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