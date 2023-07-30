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Зеленский ответил Ватикану: Украина – опора продовольственной безопасности, проблема в РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 17:19
Зеленский ответил Ватикану: Украина – опора продовольственной безопасности, проблема в РФ - Фото
Папа римский Франциск и Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на призыв папы Франциска к руководству России возобновить участие в Черноморском зерновом соглашении и отметил, что Украина останется опорой мировой продовольственной безопасности.

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"Важный призыв от папы Франциска к Москве о восстановлении Черноморской зерновой инициативы. Реакция мировых религиозных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской сельхозпродукции крайне важна для защиты всего мира, а особенно народов Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода, от продовольственного кризиса. Украина есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности. Главное сейчас — остановить российский террор и полностью реализовать формулу мира", – написал Зеленский.

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Папа римский Франциск 30 июля призвал Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

"Призываю моих братьев, представителей российских властей, возобновить Черноморскую инициативу, чтобы была возможность безопасно транспортировать зерно", – сказал Франциск в еженедельном обращении.

Читайте также: Мировая продовольственная система подорвана, РФ нужно вернуть в зерновое соглашение – Генсек ООН

Сергей Бережной
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