Зеленский ответил Ватикану: Украина – опора продовольственной безопасности, проблема в РФ
Президент Владимир Зеленский отреагировал на призыв папы Франциска к руководству России возобновить участие в Черноморском зерновом соглашении и отметил, что Украина останется опорой мировой продовольственной безопасности.
"Важный призыв от папы Франциска к Москве о восстановлении Черноморской зерновой инициативы. Реакция мировых религиозных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской сельхозпродукции крайне важна для защиты всего мира, а особенно народов Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода, от продовольственного кризиса. Украина есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности. Главное сейчас — остановить российский террор и полностью реализовать формулу мира", – написал Зеленский.
Папа римский Франциск 30 июля призвал Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу.
"Призываю моих братьев, представителей российских властей, возобновить Черноморскую инициативу, чтобы была возможность безопасно транспортировать зерно", – сказал Франциск в еженедельном обращении.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты и после этого начала обстреливать украинские порты.
- За последующие дни Россия повредила и частично уничтожила 26 объектов портовой инфраструктуры Украины и пять гражданских судов.
- Во время одной из атак в порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна, предназначавшихся для Китая.
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