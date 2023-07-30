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Зеленський відповів Ватикану: Україна – опора продовольчої безпеки, проблема в РФ

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30.07.2023, 17:19
Зеленський відповів Ватикану: Україна – опора продовольчої безпеки, проблема в РФ - Фото
Папа римський Франциск та Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський відреагував на заклик папи Франциска до керівництва Росії відновити участь у Чорноморській зерновій угоді та зазначив, що Україна залишиться опорою світової продовольчої безпеки.

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"Важливий заклик від папи Франциска до Москви про відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Реакція світових релігійних лідерів на російський ракетний терор і знищення української сільгосппродукції є вкрай важливою для захисту всього світу, а особливо народів Африки та Азії, які найбільше страждають від загрози голоду, від продовольчої кризи. Україна є і буде гарантом світової продовольчої безпеки. Головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати формулу миру", – написав Зеленський.

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Папа римський Франциск 30 липня закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу.

"Закликаю моїх братів, представників російської влади відновити Чорноморську ініціативу, щоб була можливість безпечно транспортувати зерно", – сказав Франциск у щотижневому зверненні.

Читайте також: Світову продовольчу систему підірвано, РФ потрібно повернути в зернову угоду – Генсек ООН

Сергій Бережний
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