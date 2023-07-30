Зеленський відповів Ватикану: Україна – опора продовольчої безпеки, проблема в РФ
Президент Володимир Зеленський відреагував на заклик папи Франциска до керівництва Росії відновити участь у Чорноморській зерновій угоді та зазначив, що Україна залишиться опорою світової продовольчої безпеки.
"Важливий заклик від папи Франциска до Москви про відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Реакція світових релігійних лідерів на російський ракетний терор і знищення української сільгосппродукції є вкрай важливою для захисту всього світу, а особливо народів Африки та Азії, які найбільше страждають від загрози голоду, від продовольчої кризи. Україна є і буде гарантом світової продовольчої безпеки. Головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати формулу миру", – написав Зеленський.
Папа римський Франциск 30 липня закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу.
"Закликаю моїх братів, представників російської влади відновити Чорноморську ініціативу, щоб була можливість безпечно транспортувати зерно", – сказав Франциск у щотижневому зверненні.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вона повідомила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати і після цього почала обстрілювати українські порти.
- За наступні дні Росія пошкодила та частково знищила 26 об'єктів портової інфраструктури України та п'ять цивільних суден.
- Під час однієї з атак у порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна, яке призначалося для Китаю.
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