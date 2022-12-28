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Зеленский передал командиру батареи HIMARS памятный знак от Байдена – видео

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28.12.2022, 16:06
Зеленский передал командиру батареи HIMARS памятный знак от Байдена – видео - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский во время обращения к депутатам Верховной Рады вручил командиру батареи HIMARS, капитану Павлу Чернявскому памятный знак, который попросил передать ему президент США Джо Байден. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram депутат Алексей Гончаренко.

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"У меня есть один долг со времени визита в США, который я хочу отдать прямо сейчас в этом зале капитану Павлу Чернявскому, командиру батареи HIMARS", – сказал президент.

Зеленский передал командиру батареи HIMARS памятный знак от Байдена – видео

Во время своего визита в Вашингтон 21 декабря Зеленский вручил Байдену награду от Чернявского, который воюет в Бахмуте. Президент также передал Байдену письмо от военного и его слова о том, что HIMARS спасли многие жизни украинцев.

Байден поблагодарил Зеленского и сказал, что отправит украинскому капитану командную монету США. "Ну у нас здесь есть традиция, и я передам ее ему. У моего сына, воевавшего в Ираке, есть так называемая командная монета", – сказал президент США и повторил, что награда бойца ВСУ – большая честь для него.

Читайте также: Самая горячая точка войны. Зеленский приехал в Бахмут и наградил бойцов – видео

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский джо байден HIMARS павел чернявский
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