Зеленский по телефону общался с Меркель: что обсуждали

Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня по телефону обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Только состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Мельник.

стреча четырех лидеров стран нормандской четверки пройдет в Париже. 2 октября Меркель заявила , что в

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