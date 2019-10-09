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Зеленский по телефону общался с Меркель: что обсуждали

Зеленский по телефону общался с Меркель: что обсуждали - Фото
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.10.2019, 20:06

По словам посла Андрея Мельника, президент и канцлер Германии пятый раз общались в телефонном режиме

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня по телефону обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Только состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Мельник.

  • 2 октября Меркель заявила, что встреча четырех лидеров стран нормандской четверки пройдет в Париже.

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Владимир Зеленский Ангела Меркель
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