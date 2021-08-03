Зеленский подписал "гендерно сбалансированный" закон о Дне защитников и защитниц Украины
Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника День защитника Украины на гендерно нейтральное – День защитников и защитниц Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В пресс-службе президента сообщают, что новое название праздника, который в Украине отмечают ежегодно 14 октября, поспособствует гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины. Также новое название поможет в "надлежащем чествовании" воинов обоих полов.
У Зеленского отметили, что многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Инициатором законопроекта была депутат от Слуги народа Марина Бардина. По ее словам, за период АТО/ООС статус участниц боевых действий в Украине получили около 10 000 женщин, потому название праздника День защитника Украины "не полностью передавало его суть и смысл".
- 12 октября 2018 года пятый президент Петр Порошенко подписал закон об обеспечении равных прав мужчин и женщин во время прохождения военной службы.
- В мае 2020-го Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании праздника (№2325). Тогда это решение поддержал 261 депутат.
- 14 июля 2021-го нардепы одобрили проект закона во втором чтении и в целом.
Комментарии