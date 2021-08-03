UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал "гендерно сбалансированный" закон о Дне защитников и защитниц Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 14:53
Зеленский подписал
Женщины в украинской армии (Фото - Минобороны)

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника День защитника Украины на гендерно нейтральное – День защитников и защитниц Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В пресс-службе президента сообщают, что новое название праздника, который в Украине отмечают ежегодно 14 октября, поспособствует гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины. Также новое название поможет в "надлежащем чествовании" воинов обоих полов.

У Зеленского отметили, что многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Инициатором законопроекта была депутат от Слуги народа Марина Бардина. По ее словам, за период АТО/ООС статус участниц боевых действий в Украине получили около 10 000 женщин, потому название праздника День защитника Украины "не полностью передавало его суть и смысл".

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ВСУ закон армия праздник гендер День защитников и защитниц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 