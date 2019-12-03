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Зеленский подписал закон: будет усилена безопасность "воздуха"

Зеленский подписал закон: будет усилена безопасность "воздуха" - Фото
Скриншот из видеозаписи
03.12.2019, 13:24

Подразделения Объединенной гражданско-военной системы смогут использовать земли МО для размещения там своих средств связи, навигации и наблюдения

Объединенная гражданско-военная система (ОГВС) и Минобороны будут более эффективно сотрудничать по организации использования воздушного пространства Украины как в мирное время, так и в особый период. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Теперь земли Минобороны для размещения и постоянной деятельности в/ч, военных учреждений, вузов, предприятий и организаций ВСУ могут использоваться также для размещения радиотехнических средств ОГВС - с согласованием условий размещения и эксплуатации с МО.

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Закон позволит не выводить из пользования земли другого назначения для того, чтобы разместить там радарную технику.

Все это позволит уменьшить затраты на создание энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры при вводе в эксплуатацию новых средств, говорится в пояснительной записке к закону.

  1. В октябре в Киеве показали РЛС Збруч для вычисления угроз из космоса. Также был успешно испытан украинский контрбатарейный радар: видео.

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