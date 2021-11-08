Зеленский подписал закон о согласовании статуса НАБУ с требованиями Конституции

Президент Владимир Зеленский подписал закон о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции, принятый Верховной Радой 19 октября 2021 года. Об этом сообщает Офис президента.

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Документ устраняет противоречия между Конституцией и законом о НАБУ, определяя, что Бюро является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы.

Закон определяет полномочия Кабинета министров о назначении на должность директора НАБУ и увольнении его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.

Закон закрепляет, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек, три из которых определяет правительство, а остальные три лица – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций.

Это те организации, которые согласно международным или межгосударственным соглашениям, в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Согласно закону, требования Кабмина к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ.

В документе также определены принципы организации и проведения внешнего независимого аудита эффективности деятельности Бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

28 августа 2020 года КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника главой НАБУ. 16 сентября 2020-го КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ.

19 октября Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции. По новым правилам, директора Бюро будет назначать Кабмин по результатам конкурса. Сытник будет выполнять обязанности до назначения нового директора, но не дольше срока, на который он был назначен, или увольнения по предусмотренным в законе причинам.

Евросоюз приветствовал принятые Верховной Радой изменения в закон о НАБУ и готов поддержать отбор на должность нового директора НАБУ.

Наталия Медведева

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