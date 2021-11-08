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Зеленский подписал закон о согласовании статуса НАБУ с требованиями Конституции

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 20:45
Зеленский подписал закон о согласовании статуса НАБУ с требованиями Конституции - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции, принятый Верховной Радой 19 октября 2021 года. Об этом сообщает Офис президента.

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Документ устраняет противоречия между Конституцией и законом о НАБУ, определяя, что Бюро является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы.

Закон определяет полномочия Кабинета министров о назначении на должность директора НАБУ и увольнении его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.

Закон закрепляет, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек, три из которых определяет правительство, а остальные три лица – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций.

Это те организации, которые согласно международным или межгосударственным соглашениям, в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Согласно закону, требования Кабмина к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ.

В документе также определены принципы организации и проведения внешнего независимого аудита эффективности деятельности Бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Наталия Медведева
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