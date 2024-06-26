Зеленский подписал закон об использовании английского языка в Украине

Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине, об этом стало известно из карточки закона №9432 на сайте парламента.

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Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят те должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык.

Зеленский подал законопроект об английском языке в парламент в 2023 году, в начале июня 2024 года Верховная Рада приняла его во втором чтении. Тогда также поддержали правку, которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за показ англоязычных фильмов на языке оригинала.

В августе 2022 года Минкульт разработал законопроект об особом статусе английского языка в Украине как языка международного общения.

17 июня премьер-министр Шмыгаль сообщал, что Кабмин готовит законопроект, который закрепит английский как язык международного общения.

На сайте Офиса президента собрали 25 000 подписей под петицией к Зеленскому с призывом не отказываться от дубляжа иностранных фильмов на украинском языке.

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