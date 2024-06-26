Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні
Президент Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні, про це стало відомо з картки закону №9432 на сайті парламенту.
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Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.
Зеленський подав законопроєкт про англійську мову до парламенту у 2023 році, на початку червня 2024 року Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.
- У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроєкт про особливий статус англійської мови в Україні, як мови міжнародного спілкування.
- 17 червня прем'єр-міністр Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування.
- На сайті Офісу президента зібрали 25 000 підписів під петицією до Зеленського із закликом не відмовлятися від дубляжу іноземних фільмів українською мовою.
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