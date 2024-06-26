Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні, про це стало відомо з картки закону №9432 на сайті парламенту.

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Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

Зеленський подав законопроєкт про англійську мову до парламенту у 2023 році, на початку червня 2024 року Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроєкт про особливий статус англійської мови в Україні, як мови міжнародного спілкування.

17 червня прем'єр-міністр Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування.

На сайті Офісу президента зібрали 25 000 підписів під петицією до Зеленського із закликом не відмовлятися від дубляжу іноземних фільмів українською мовою.

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