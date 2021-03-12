Зеленский подписал закон об уголовном наказании за сексуальное домогательство к детям
Президент Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности сексуальное домогательство к ребенку, распространение детской порнографии, а также о введении механизма защиты детей, ставших жертвами насилия. Об этом сообщается на сайте главы государства.
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Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции) был принят Верховной Радой 18 февраля 2021 года.
Как отмечается, этот закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" – за ее изготовление и использование установлена уголовная ответственность.
По закону, уголовное наказание предусматривается за совершение действий сексуального характера, домогательство к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, за посещение либо проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних, а также за привлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.
Также законом вводится особый механизм защиты детей, которые пострадали от сексуального насилия либо стали его свидетелями.
Закон вступает в силу через день после его опубликования.
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