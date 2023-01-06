Зеленский поговорил с Шольцем — обсудили БМП Marder, ПВО Patriot и усиление ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, он поблагодарил Шольца за новый пакет военной помощи Украине.

Он отметил, что Германия передаст несколько десятков боевых машин пехоты Marder и батарею системы противовоздушной обороны Patriot.

Зеленский подчеркнул, что они обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления Вооруженных Сил Украины.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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