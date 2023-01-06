Зеленский поговорил с Шольцем — обсудили БМП Marder, ПВО Patriot и усиление ВСУ
06.01.2023, 18:16
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом он сообщил в Telegram.
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По его словам, он поблагодарил Шольца за новый пакет военной помощи Украине.
Он отметил, что Германия передаст несколько десятков боевых машин пехоты Marder и батарею системы противовоздушной обороны Patriot.
Зеленский подчеркнул, что они обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления Вооруженных Сил Украины.
- 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
- Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.
- Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
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