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Зеленский полтора часа "предметно" говорил с Макроном. Обсуждали войну и Запорожскую АЭС

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 15:28
Зеленский полтора часа
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели почти полуторачасовой телефонный разговор. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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По его словам, переговоры с Макроном были "предметными" и продолжались почти полтора часа.

Зеленский рассказал французскому коллеге о ситуации на фронте и противостоянии полномасштабному вторжению России. Он отметил, что скоординировал с Макроном дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции.

Также президенты обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война франция эмманюэль макрон военная помощь Запорожская АЭС
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