Зеленский полтора часа "предметно" говорил с Макроном. Обсуждали войну и Запорожскую АЭС

Президент Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели почти полуторачасовой телефонный разговор. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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По его словам, переговоры с Макроном были "предметными" и продолжались почти полтора часа.

Зеленский рассказал французскому коллеге о ситуации на фронте и противостоянии полномасштабному вторжению России. Он отметил, что скоординировал с Макроном дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции.

Также президенты обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.

25 июня во Франции опубликовали содержание телефонного разговора Макрона и Путина, который состоялся 20 февраля, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Детали разговора транслировались в документальном фильме "Президент, Европа и война".

На пресс-конференции в Киеве Макрон среди прочего рассказал о своем разочаровании разговорами с Путиным.

23 августа он пообещал поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и призвал Россию прекратить полномасштабную войну.

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Дмитро Гриниченко

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