Макрон хочет продолжать диалог с Россией. Говорит, что "взял на себя" разговоры с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за продолжение переговоров с Россией и заявил, что "взял на себя" разговоры с диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время выступления перед послами Франции в Елисейском дворце, цитирует его 20 minutes.

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По его словам, "робота дипломата хороша для общения со всеми, а особенно с людьми, с которыми у нас не все хорошо".

Он отметил, что именно поэтому "берет на себя" телефонные разговоры с Владимиром Путиным, в том числе и последний от 19 августа, который касался ядерной угрозы на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции.

"Поэтому мы будем продолжать делать это в согласовании с нашими союзниками. Раздел Европы был одной из военных целей России", — сказал Макрон.

Также президент Франции заявил, что всегда действовал по согласию президента Владимира Зеленского.

25 июня во Франции опубликовали содержание телефонного разговора Макрона и Путина, который состоялся 20 февраля, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Детали разговора транслировались в документальном фильме "Президент, Европа и война".

На пресс-конференции в Киеве Макрон среди прочего рассказал о своем разочаровании разговорами с Путиным.

23 августа он пообещал поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и призвал Россию прекратить полномасштабную войну.

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Дмитро Гриниченко

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