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Макрон хочет продолжать диалог с Россией. Говорит, что "взял на себя" разговоры с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 16:44
Макрон хочет продолжать диалог с Россией. Говорит, что
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за продолжение переговоров с Россией и заявил, что "взял на себя" разговоры с диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время выступления перед послами Франции в Елисейском дворце, цитирует его 20 minutes.

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По его словам, "робота дипломата хороша для общения со всеми, а особенно с людьми, с которыми у нас не все хорошо".

Он отметил, что именно поэтому "берет на себя" телефонные разговоры с Владимиром Путиным, в том числе и последний от 19 августа, который касался ядерной угрозы на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции. 

"Поэтому мы будем продолжать делать это в согласовании с нашими союзниками. Раздел Европы был одной из военных целей России", — сказал Макрон.

Также президент Франции заявил, что всегда действовал по согласию президента Владимира Зеленского

Читайте также: Макрон отказался называть Россию спонсором терроризма: Нам не нужна оговорка для санкций

Дмитро Гриниченко
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Россия владимир путин переговоры франция эмманюэль макрон
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