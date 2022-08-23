Макрон назвал войну России против Украины "слабостью" и призвал Москву вывести войска

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и призвал Россию прекратить полномасштабную войну. Об этом он заявил во время выступления на саммите Крымской платформы.

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По его словам, Россия нарушила фундаментальные нормы международного права, аннексировав Крым в 2014 году.

"Франция защищает международные правила, именно поэтому мы всегда поддерживали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и будем продолжать делать это в долгосрочной перспективе", – сказал Макрон.

Он отметил, что когда Украина "выбрала путь дипломатии, Россия выбрала путь" войны, в очередной раз нарушив международный порядок, начав полномасштабное вторжение 24 февраля.

"Франция будет поддерживать Украину в ее справедливой борьбе и наша решительность не изменилась. Война в Украине касается абсолютно всех стран. Россия начала войну против самих наших принципов и международного права. Россия сделала выбор, вопреки свои обязательствам, которые подписала еще 30 лет назад. Сегодня решается судьба Украины, мы будем с вами", – заявил президент Франции.

Макрон назвал большую войну России против Украины "слабостью" и призвал РФ прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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