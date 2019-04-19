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19.04.2019, 20:56

Зеленский – Порошенко: Безвиз и томос – не только ваша заслуга

Зеленский – Порошенко: Безвиз и томос – не только ваша заслуга - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Зеленский упрекнул президента в том, что он якобы все эти достижения "записал только себе"

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В ходе дебатов на НСК Олимпийский кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что защита украинского языка, укрепление армии, безвизовый режим с Евросоюзом и томос об автокефалии ПЦУ – заслуга не только президента Петра Порошенко.

Зеленский упрекнул президента в том, что он якобы все эти достижения "записал только себе".

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"У Петра Алексеевича было много достижений: безвиз, томос, мова, армия. Все, что вы писали на билбордах. Но вы знаете, мне кажется, почему-то, все эти достижения, вы записали только себе. Я не понимаю, почему. Это тоже ваша победа - я понимаю. Но украинский язык был до вас. Безвиз - победа, но победа не только ваша, а победа украинских дипломатов, диаспоры - до того, как вы стали президентом. Томос - победа для Украины. Но это победа, прежде всего, Филарета, который боролся за это еще до того, как вы стали президентом, или были прихожанином Московского патриархата. И армия. Это подвиг воинов. Волонтеров. Народа", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский ответил на упрек президента в том, что он уклонялся от военной службы: "Я публичный человек. Меня не могли найти и дать в руки повестку?".

Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн

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Теги: порошенко, дебаты, Зеленский
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