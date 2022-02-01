UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский поручил Кабмину разработать альтернативу срочной службе в армии

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 13:57
Зеленский поручил Кабмину разработать альтернативу срочной службе в армии - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект об альтернативе срочной службе в армии. Об этом говорится в указе президента об укреплении обороноспособности.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский поручил Кабмину подготовить и внести в Раду законопроект о модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативы прохождению срочной службы.

Датой возможного прекращения призыва на срочную службу указано 1 января 2024 года.

В указе президента не уточняется, что имеется в виду под "моделью интенсивной военной подготовки". Также не указан дедлайн, до которого Кабмин должен подготовить законопроект.

После того как проект будет подготовлен и передан в Раду, он должен пройти оценку в профильных комитетах парламента и два чтения в сессионном зале. Когда это произойдет – сейчас предугадать невозможно.

У Зеленского с начала его каденции говорят о возможной отмене срочной службы. Такие заявления делали экс-министр обороны Андрей Загороднюк, нынешний министр Алексей Резников, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский армия призыв срочная служба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 