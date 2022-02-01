Зеленский поручил Кабмину разработать альтернативу срочной службе в армии

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект об альтернативе срочной службе в армии. Об этом говорится в указе президента об укреплении обороноспособности.

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Зеленский поручил Кабмину подготовить и внести в Раду законопроект о модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативы прохождению срочной службы.

Датой возможного прекращения призыва на срочную службу указано 1 января 2024 года.

В указе президента не уточняется, что имеется в виду под "моделью интенсивной военной подготовки". Также не указан дедлайн, до которого Кабмин должен подготовить законопроект.

После того как проект будет подготовлен и передан в Раду, он должен пройти оценку в профильных комитетах парламента и два чтения в сессионном зале. Когда это произойдет – сейчас предугадать невозможно.

У Зеленского с начала его каденции говорят о возможной отмене срочной службы. Такие заявления делали экс-министр обороны Андрей Загороднюк, нынешний министр Алексей Резников, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Сегодня Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности. Им в частности предусматривается увеличение численность армии на 100 000 человек.

Марк Сировой

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