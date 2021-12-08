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Зеленский поздравил канцлера Шольца: Готов вместе работать над движением в НАТО и ЕС

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 14:07
Зеленский поздравил канцлера Шольца: Готов вместе работать над движением в НАТО и ЕС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поздравил Олафа Шольца с избранием на должность канцлера Германии. В своем Twitter Зеленский написал, что готов к сотрудничеству и диалогу.

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"Поздравляю Олафа Шольца и новое правительство с началом работы! Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", – написал Зеленский.

Ранее представитель Социал-демократической партии Олф Шольц выступал за сохранение транзита российского газа через Украину, а также заявлял, что обеспокоен наращиванием войск России вблизи Украины, потому что "никто не должен перекраивать границы".

 

Зеленский поздравил канцлера Шольца: Готов вместе работать над движением в НАТО и ЕС

Также сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил с назначением свою немецкую коллегу Анналену Бербок, которая известна своей жесткой позицией по Северному потоку-2. С этим проектом она связывает взлет цен на газ в Европе и считает, что РФ использует газ как средство шантажа. 

Кулеба отметил, что Бербок стала первой женщиной-главой МИД Германии и выразил Надежду на тесное сотрудничество и укрепление партнерства двух стран.

Шольц стал преемником Ангелы Меркель, которая была канцлером Германии с 2005 года. 

Его избрали канцлером сегодня, 8 декабря. В Бундестаге за Шольца отдали 395 голосов.

Читайте также: "Держит линию Меркель". Канцлером Германии станет Олаф Шольц: что это меняет для Украины

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский энергетика нато канцлер сотрудничество олаф шольц
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