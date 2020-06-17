Зеленский предложил Раде освободить школьников от обязательного ВНО в 2020 году

Освободить в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации предлагается в законопроекте №3669, который внес сегодня в парламент президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмену обязательного внешнего независимого оценивания президент объясняет мерами по борьбе с коронавирусом.
В тексте законопроекта говориться, что школьники смогут пройти ВНО по собственному желанию.
Законопроект определен президентом как неотложный.
- 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.
- 15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.
- 15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.
- Если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, основная сессия ВНО будет проводиться с 25 июня по 17 июля.
Денис Юдин