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Зеленский предложил Раде освободить школьников от обязательного ВНО в 2020 году

Зеленский предложил Раде освободить школьников от обязательного ВНО в 2020 году - Фото
Иллюстративное фото: УЦОКО/Facebook
17.06.2020, 13:28

Выпускники школ смогут пройти ВНО по собственному желанию

Освободить в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации предлагается в законопроекте №3669, который внес сегодня в парламент президент Владимир Зеленский.

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Отмену обязательного внешнего независимого оценивания президент объясняет мерами по борьбе с коронавирусом.

В тексте законопроекта говориться, что школьники смогут пройти ВНО по собственному желанию.

Законопроект определен президентом как неотложный.

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.
  • 15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.
  • 15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.
  • Если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, основная сессия ВНО будет проводиться с 25 июня по 17 июля.
Денис Юдин
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