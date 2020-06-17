Зеленский предложил Раде освободить школьников от обязательного ВНО в 2020 году

Иллюстративное фото: УЦОКО/Facebook

Освободить в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации предлагается в законопроекте №3669, который внес сегодня в парламент президент Владимир Зеленский.

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Отмену обязательного внешнего независимого оценивания президент объясняет мерами по борьбе с коронавирусом.

В тексте законопроекта говориться, что школьники смогут пройти ВНО по собственному желанию.

Законопроект определен президентом как неотложный.

13 июня сообщалось , что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.

15 июня в МОН рассказали , кто может не проходить ВНО в этом году.

15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила , что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

Если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, основная сессия ВНО будет проводиться с 25 июня по 17 июля.