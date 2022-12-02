Зеленский предложит Малюка на пост главы СБУ – источник
02.12.2022, 13:22
Василий Малюк (Фото - Facebook СБУ)
Президент Владимир Зеленский в ближайшее время внесет предложение утвердить исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка на должность главы Службы. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Источник сообщил, что представление на назначение Малюка главой СБУ в ближайшее время поступит в Верховную Раду.
По его словам, президент недавно присвоил Малюку звание генерал-майора, и "в ближайшее время ожидается внесение его кандидатуры на главу СБУ".
18 июля Зеленский назначил Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ после отстранения Ивана Баканова. До этого Малюк был первым заместителем главы СБУ.
- 17 июля президент своими указами отстранил Баканова от должности главы СБУ и Венедиктову от должности главы Офиса генпрокурора. Зеленский объяснил отстранение глав СБУ и ОГП большим количеством предателей в органах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии