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Зеленский предложит Малюка на пост главы СБУ – источник

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 13:22
Зеленский предложит Малюка на пост главы СБУ – источник - Фото
Василий Малюк (Фото - Facebook СБУ)

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время внесет предложение утвердить исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка на должность главы Службы. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах. 

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Источник сообщил, что представление на назначение Малюка главой СБУ в ближайшее время поступит в Верховную Раду. 

По его словам, президент недавно присвоил Малюку звание генерал-майора, и "в ближайшее время ожидается внесение его кандидатуры на главу СБУ".

18 июля Зеленский назначил Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ после отстранения Ивана Баканова. До этого Малюк был первым заместителем главы СБУ.

Сергій Бережний
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сбу глава сбу Василий Малюк
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