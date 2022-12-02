Зеленский предложит Малюка на пост главы СБУ – источник

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время внесет предложение утвердить исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка на должность главы Службы. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

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Источник сообщил, что представление на назначение Малюка главой СБУ в ближайшее время поступит в Верховную Раду.



По его словам, президент недавно присвоил Малюку звание генерал-майора, и "в ближайшее время ожидается внесение его кандидатуры на главу СБУ".

18 июля Зеленский назначил Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ после отстранения Ивана Баканова. До этого Малюк был первым заместителем главы СБУ.

Сергій Бережний

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