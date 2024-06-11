Зеленский прибыл в Германию на переговоры с Шольцем и Конференцию по восстановлению

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Иллюстративное фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024) и переговорам с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Об этом украинский лидер сообщил в 00:01 11 июня в Telegram.

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"URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине. В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом", – заявил он.

Зеленский анонсировал разговор с Шольцем о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы противовоздушной обороны и совместном производстве вооружений.

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Президент отметил, что они с канцлером скоординируют позиции в преддверии Глобального саммита мира, саммитов Европейского совета и НАТО.

Кроме этого, украинский лидер планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главой Бундестага Бербель Бас, а также посетить военную базу, где проходят обучение украинские военные.

В понедельник, 10 июня, глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Найем подал в отставку, заявив о "постоянном противодействии и сопротивлении". Последней каплей он назвал то, что премьер Шмыгаль не пустил его на Конференцию по восстановлению Украины.

Собеседник LIGA.net в правительстве заявил, что Кабмин расценивает отставку Наема как попытку избежать важного отчета по пассивной защите объектов энергетики.

в правительстве заявил, что Кабмин расценивает отставку Наема как попытку избежать важного отчета по пассивной защите объектов энергетики. В тот же день Зеленский одобрил состав делегации Украины на URC2024: среди представителей главы министерств, первый заместитель министра развития общин Шкураков (предыдущего главу ведомства Кубракова уволили месяц назад, нового еще не назначили), а также замглавы Офиса президента Шурма.

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