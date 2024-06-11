Зеленський прибув в Німеччину на переговори з Шольцом та Конференцію з відновлення

Президент України та канцлер ФРН мають обговорити оборонну підтримку, розбудову ППО та спільне виробництво озброєнь

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Ілюстративне фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України (URC2024) та переговорів з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Про це український лідер повідомив о 00:01 11 червня у Telegram.

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"URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", – заявив він.

Зеленський анонсував розмову з Шольцом про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи протиповітряної оборони та спільне виробництво озброєнь.

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Президент зазначив, що вони з канцлером скоординують позиції напередодні Глобального саміту миру, самітів Європейської ради та НАТО.

Окрім цього український лідер планує зустрітися з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром й головою Бундестагу Бербель Бас, а також відвідати військову базу, де проходять навчання українські військові.

У понеділок, 10 червня, голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєм подав у відставку, заявивши про "постійну протидію і спротив". Останньою краплею він назвав те, що прем'єр Шмигаль не пустив його на Конференцію з відновлення України.

Співрозмовник LIGA.net в уряді заявив, що Кабмін розцінює відставку Наєма як спробу уникнути важливого звіту щодо пасивного захисту об'єктів енергетики.

в уряді заявив, що Кабмін розцінює відставку Наєма як спробу уникнути важливого звіту щодо пасивного захисту об'єктів енергетики. Того ж дня Зеленський схвалив склад делегації України на URC2024: серед представників голови міністерств, перший заступник міністра розвитку громад Шкураков (попереднього очільника відомства Кубракова звільнили місяць тому, нового ще не призначили), а також замголови Офісу президента Шурма.

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