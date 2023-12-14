Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом – BILD

Официально о визите не сообщалось

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Иллюстративное фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Германию, сообщает местное издание BILD.

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Полиция Франкфурта сообщила о визите президента Украины в федеральную землю Гессен.

В этой связи, "будут кратковременные закрытия и перебои во всей зоне Рейн-Майн", написали правоохранители.

Как утверждает BILD, Зеленский отправился из Франкфурта в Висбаден, столицу федеральной земли.

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Издание назвало "непонятными" причины неожиданного пребывания президента Украины в Германии.

Между тем, руководитель Офиса президента опубликовал сообщения с эмодзи флага Германии и бицепса.

Утром президент выступил по видеосвязи на встрече Европейского совета. Он заявил лидерам ЕС, что сегодня "решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве", и напомнил им о "решении, которое было обещано".

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