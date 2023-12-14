Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом – Bild

Офіційно про візит не повідомлялося

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Ілюстративне фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Німеччини, повідомляє місцеве видання Bild.

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Поліція Франкфурта повідомила про візит президента України на територію федеральної землі Гессен.

У зв'язку з цим "будуть короткочасні закриття та перебої в усій зоні Рейн-Майн", написали правоохоронці.

Як стверджує Bild, Зеленський вирушив із Франкфурта до Вісбадена, столиці федеральної землі.

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Видання назвало "незрозумілими" причини несподіваного перебування президента України в Німеччині.

Тим часом керівник Офісу президента опублікував повідомлення з емодзі прапора Німеччини та біцепса.

Вранці президент виступив по відеозв'язку на зустрічі Європейської ради. Він заявив лідерам ЄС, що сьогодні "рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві", і нагадав їм про "рішення, яке було обіцяно".

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