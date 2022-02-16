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Зеленский приехал на полигон. Осмотрел комплексы Javelin, NLAW и Stinger – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 15:02
Зеленский приехал на полигон. Осмотрел комплексы Javelin, NLAW и Stinger – фото - Фото
Фото - Офис президента

Сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетил полигон под Ровно, где на учениях Заметіль-2022 осмотрел оружие от иностранных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Уточняется, что президенту показали противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и другие образцы.

Во время визита Зеленского на учениях военнослужащие отрабатывали бой вблизи границы по уничтожению условного противника. Подразделения стреляли на поражение при наступлении врага.

В учениях была задействована авиация, иностранные и украинские беспилотники (в частности Bayraktar ТВ2), артиллерия, системы залпового огня, средства противовоздушной обороны. В учебном бою применяли оружие, предоставленное партнерами, – NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

Фото – Офис президента

Фото – Офис президента

Фото – Офис президента
  • 16 февраля беларуский военный атташе посетит учения Заметіль-2022 в Ровно. Министр обороны Алексей Резников назвал визит шагами по деэскалации напряженности.
  • Командование Воздушных сил ВСУ показало видео с командно-штабных учений Заметіль-2022, на котором тактическая авиация наносит ракетно-бомбовые удары по колоннам танков. 
  • На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил военные провели учения по стрельбе из гранатометов M141 Bunker Defeat Munition и противотанковых ракетных комплексов NLAW: смотрите фото.

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Яна Катасонова
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Владимир Зеленский оружие учения Javelin stinger NLAW Заметіль-2022
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