Зеленский приехал на полигон. Осмотрел комплексы Javelin, NLAW и Stinger – фото

Сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетил полигон под Ровно, где на учениях Заметіль-2022 осмотрел оружие от иностранных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Уточняется, что президенту показали противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и другие образцы.

Во время визита Зеленского на учениях военнослужащие отрабатывали бой вблизи границы по уничтожению условного противника. Подразделения стреляли на поражение при наступлении врага.

В учениях была задействована авиация, иностранные и украинские беспилотники (в частности Bayraktar ТВ2), артиллерия, системы залпового огня, средства противовоздушной обороны. В учебном бою применяли оружие, предоставленное партнерами, – NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

16 февраля беларуский военный атташе посетит учения Заметіль-2022 в Ровно. Министр обороны Алексей Резников назвал визит шагами по деэскалации напряженности.

Командование Воздушных сил ВСУ показало видео с командно-штабных учений Заметіль-2022, на котором тактическая авиация наносит ракетно-бомбовые удары по колоннам танков.

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил военные провели учения по стрельбе из гранатометов M141 Bunker Defeat Munition и противотанковых ракетных комплексов NLAW: смотрите фото.

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Яна Катасонова

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