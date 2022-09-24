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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему Сергею Сове – "солдату с оберегами"

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24.09.2022, 22:29
Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему Сергею Сове –
Сергей Сова с семьей (Фото - Facebook Олег Синєгубов)

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины Сергею Сове, бойцу знаменитой 93-й механизированной бригады Холодный Яр, который погиб в Изюме.

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"Он защищал Украину с начала войны в 2014 году, сражался за Пески, Донецкий аэропорт. После 24 февраля воевал в Харьковской области", – сказал президент.

Тело Сергея было найден при эксгумации на "лесном кладбище" в деоккупированном Изюме. Зеленский напомнил фотографию руки с сине-желтыми браслетами на запястье – Сергей Сова носил их как оберег с 2014 года.

Браслеты-талисманы Сергея Совы после эксгумации его тела в Изюме (Фото – Facebook Олег Синєгубов)

"Он был настоящим воином и таким отцом, которым можно только гордиться. Вечная память и почет герою!" – сказал Зеленский.

  • 15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
  • Спикер Кремля Песков заявил, что обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче", и это "вранье".
  • Подоляк в ответ на заявление Пескова сказал, что Офис президента не будет вступать в полемику с "этими персонажами", а дальнейшую дискуссию с представителями Кремля о трактовке событий в Буче, Изюме и других городах будут вести прокуроры в рамках международного трибунала.

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский герой украины изюм Сергей Сова
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