Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему Сергею Сове – "солдату с оберегами"

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины Сергею Сове, бойцу знаменитой 93-й механизированной бригады Холодный Яр, который погиб в Изюме.

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"Он защищал Украину с начала войны в 2014 году, сражался за Пески, Донецкий аэропорт. После 24 февраля воевал в Харьковской области", – сказал президент.

Тело Сергея было найден при эксгумации на "лесном кладбище" в деоккупированном Изюме. Зеленский напомнил фотографию руки с сине-желтыми браслетами на запястье – Сергей Сова носил их как оберег с 2014 года.

"Он был настоящим воином и таким отцом, которым можно только гордиться. Вечная память и почет герою!" – сказал Зеленский.

15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.

Спикер Кремля Песков заявил, что обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче", и это "вранье".

Подоляк в ответ на заявление Пескова сказал, что Офис президента не будет вступать в полемику с "этими персонажами", а дальнейшую дискуссию с представителями Кремля о трактовке событий в Буче, Изюме и других городах будут вести прокуроры в рамках международного трибунала.

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Сергій Бережний

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