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Зеленский присвоил звание Героя Украины троим воинам ВСУ. Две звезды — посмертно

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07.10.2022, 13:39
Зеленский присвоил звание Героя Украины троим воинам ВСУ. Две звезды — посмертно - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем воинам Вооруженных Сил Украины. Две звезды — посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. 

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Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Вадиму Зеленюку и капитану Вадиму Манько — оба воина получили награду посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность воинской присяге.

Также звезду Героя Украины получил старший сержант Дмитрий Финашин. 

СПРАВКА. Звание Герой Украины — государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. Герою Украины вручается орден "Золотая Звезда" за совершение выдающегося геройского поступка. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война герой украины награды
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