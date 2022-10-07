Зеленский присвоил звание Героя Украины троим воинам ВСУ. Две звезды — посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем воинам Вооруженных Сил Украины. Две звезды — посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Вадиму Зеленюку и капитану Вадиму Манько — оба воина получили награду посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность воинской присяге.

Также звезду Героя Украины получил старший сержант Дмитрий Финашин.

СПРАВКА. Звание Герой Украины — государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. Герою Украины вручается орден "Золотая Звезда" за совершение выдающегося геройского поступка.

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Дмитро Гриниченко

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