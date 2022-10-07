Зеленский присвоил звание Героя Украины троим воинам ВСУ. Две звезды — посмертно
07.10.2022, 13:39
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем воинам Вооруженных Сил Украины. Две звезды — посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Вадиму Зеленюку и капитану Вадиму Манько — оба воина получили награду посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность воинской присяге.
Также звезду Героя Украины получил старший сержант Дмитрий Финашин.
СПРАВКА. Звание Герой Украины — государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. Герою Украины вручается орден "Золотая Звезда" за совершение выдающегося геройского поступка.
- Недавно Зеленский сообщил, что подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины Сергею Сове, бойцу знаменитой 93-й механизированной бригады Холодный Яр, погибшему в Изюме.
- 16 сентября он присвоил звание Героя Украины посмертно старшему лейтенанту Сергею Барсукову, старшему солдату Сергею Жержевскому и майору Богдану Карватко.
- Весной глава государства присвоил командующему Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву звание Героя Украины.
Читайте также: Залужный: Мы отомстим России за каждого погибшего или искалеченного
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии