Зеленский присвоил звание Героя Украины трем погибшим воинам — список

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем погибшим воинам Вооруженных Сил Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно старшему лейтенанту Сергею Барсукову, старшему солдату Сергею Жержевскому и майору Богдану Карватко.

Погибшие награждены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге.

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Дмитро Гриниченко

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