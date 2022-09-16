Зеленский присвоил звание Героя Украины трем погибшим воинам — список
16.09.2022, 13:15
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем погибшим воинам Вооруженных Сил Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
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Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно старшему лейтенанту Сергею Барсукову, старшему солдату Сергею Жержевскому и майору Богдану Карватко.
Погибшие награждены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге.
- Недавно Зеленский прибыл в освобожденный от российских оккупантов Изюм и участвовал в поднятии государственного флага.
- Он заявил, что Вооруженные Силы Украины почти полностью освободили Харьковскую область от российских оккупантов.
- Президент считает, что российский диктатор Владимир Путин может закончить войну против Украины и это будет для него "единственным шансом выйти из этой ситуации".
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