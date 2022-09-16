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Зеленский присвоил звание Героя Украины трем погибшим воинам — список

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 13:15
Зеленский присвоил звание Героя Украины трем погибшим воинам — список - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем погибшим воинам Вооруженных Сил Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно старшему лейтенанту Сергею Барсукову, старшему солдату Сергею Жержевскому и майору Богдану Карватко.

Погибшие награждены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге. 

Читайте также: Зеленский о контрнаступлении: Мы постепенно будем идти вперед, иначе говорить с РФ нельзя 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский ВСУ война герой украины награды
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