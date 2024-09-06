Зеленский призывает союзников сделать все, чтобы положить конец агрессии РФ этой осенью

Президент прибыл на заседание в формате "Рамштайн" в Германию. Там он призвал союзников способствовать приближению мира как можно скорее

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал западных союзников сделать все, чтобы положить конец российской агрессии уже этой осенью. Об этом он заявил на открытии 24-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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"Сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова производить больше собственного вооружения на своей территории и сотрудничать в совместном производстве дронов, ракет и других видов вооружения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

Таким образом Украина со своей стороны сможет приблизить завершение войны, пояснил глава государства.

24 августа президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".

25 августа президент показал, как выглядит "Паляниця". Глава государства отметил, что она была разработана собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.

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