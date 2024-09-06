Зеленский призывает союзников сделать все, чтобы положить конец агрессии РФ этой осенью
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал западных союзников сделать все, чтобы положить конец российской агрессии уже этой осенью. Об этом он заявил на открытии 24-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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"Сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова производить больше собственного вооружения на своей территории и сотрудничать в совместном производстве дронов, ракет и других видов вооружения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

Таким образом Украина со своей стороны сможет приблизить завершение войны, пояснил глава государства.

  • 24 августа президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".
  • 25 августа президент показал, как выглядит "Паляниця". Глава государства отметил, что она была разработана собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.

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