Зеленський закликає союзників зробити все, щоб покласти край агресії РФ вже цієї осені
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський закликав західних союзників зробити все, щоб покласти край російській агресії вже цієї осені. Про це він заявив на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". 

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Зробімо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова виробляти більше власного озброєння на своїй території та співпрацювати у спільному виробництві дронів, ракет та інших видів озброєння, які вже довели свою ефективність на полі бою.

Таким чином Україна зі свого боку зможе наблизити завершення війни, пояснив глава держави.

  • 24 серпня президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".
  • 25 серпня президент показав, як виглядає "Паляниця". Глава держави зазначив, що вона була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.

Читайте також: Зеленський: За серпень російська армія втратила близько 6000 осіб на Курщині

Володимир Зеленськийвійнарамштайн