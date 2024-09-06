Зеленський закликає союзників зробити все, щоб покласти край агресії РФ вже цієї осені

Президент прибув на засідання у форматі "Рамштайн" до Німеччини. Там він закликав союзників сприяти наближенню миру якомога скоріше

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський закликав західних союзників зробити все, щоб покласти край російській агресії вже цієї осені. Про це він заявив на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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"Зробімо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова виробляти більше власного озброєння на своїй території та співпрацювати у спільному виробництві дронів, ракет та інших видів озброєння, які вже довели свою ефективність на полі бою.

Таким чином Україна зі свого боку зможе наблизити завершення війни, пояснив глава держави.

24 серпня президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

25 серпня президент показав, як виглядає "Паляниця". Глава держави зазначив, що вона була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.

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