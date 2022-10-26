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Зеленский просит каждого украинца экономить электроэнергию, чтобы "ломать планы врага"

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 23:14
Зеленский просит каждого украинца экономить электроэнергию, чтобы
Володимир Зеленський (фото — пресслужба Офісу президента)

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев к экономии электроэнергии в связи с массированными атаками РФ по объектам критической инфраструктуры. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Президент отметил, что во многих городах и районах Украины сейчас происходят аварийные отключения энергоснабжения, и приходится ограничивать потребление электроэнергии.

"Но все мы должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере. Что бы ни делал враг, наша задача – ломать его планы и защищать Украину. И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков или кого-то другого. Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами", – сказал Зеленский.

Он призвал каждого выбрать свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит.

"Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают", – сказал Зеленский.

  • Только на прошлой неделе за два дня 18-19 октября Россия атаковала шесть крупных объектов энергетики – в КиевеДнепреКураховоКривом РогеБурштыне и Винницкой области.
  • После этого в центре и на севере Украины начались временные отключения света.
  • В течение октября РФ нанесла более 50 прицельных ударов по объектам энергетики Украины – в полтора раза больше, чем за предыдущие семь месяцев войны. Офис генпрокурора показал карту ударов.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский энергетика электроэнергия экономия война ракетный удар
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