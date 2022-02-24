Зеленский просит россиян не поддерживать войну: Выйдите на улицы, обращайтесь к президенту

Сегодня, 24 февраля, после нового вторжения России в Украину россияне начали писать в соцсетях, что они против войны. Но руководство России это вряд ли увидит – граждане страны должны объединиться и четко озвучить власти свою позицию. Об этом сказал в обращении президент Владимир Зеленский.

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"Если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну. Пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы – украинцы, мы находимся на своей земле. Вы – россияне. Сейчас ваши военные начали войну. Войну в нашей стране", – сказал глава государства.

Зеленский призвал россиян высказываться против вооруженной агрессии в адрес Украины на Красной площади, на улицах Москвы, Петербурга, других городов России.

Президент подчеркнул, что в этой сложной ситуации нельзя писать о своей гражданской позиции только в Instagram. Он напомнил россиянам, что сейчас для Украины "это очень важно".

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

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Яна Катасонова

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