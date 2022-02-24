UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский просит россиян не поддерживать войну: Выйдите на улицы, обращайтесь к президенту

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 18:49
Зеленский просит россиян не поддерживать войну: Выйдите на улицы, обращайтесь к президенту - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 24 февраля, после нового вторжения России в Украину россияне начали писать в соцсетях, что они против войны. Но руководство России это вряд ли увидит – граждане страны должны объединиться и четко озвучить власти свою позицию. Об этом сказал в обращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну. Пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы – украинцы, мы находимся на своей земле. Вы – россияне. Сейчас ваши военные начали войну. Войну в нашей стране", – сказал глава государства.

Зеленский призвал россиян высказываться против вооруженной агрессии в адрес Украины на Красной площади, на улицах Москвы, Петербурга, других городов России.

Президент подчеркнул, что в этой сложной ситуации нельзя писать о своей гражданской позиции только в Instagram. Он напомнил россиянам, что сейчас для Украины "это очень важно".

  • Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
  • Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

Читайте также: Байден: Путин выбрал войну против Украины, вся ответственность за смерти – на России

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Владимир Зеленский война вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 