Зеленский провел Ставку. На повестке дня – планирование новых спецопераций

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем были завершенные спецоперации и планирование новых.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам главы государства, во время заседания был проведен детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям.

Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие об обстановке в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и на юге.

Кроме того, президент выслушал доклады представителей украинской разведки.

"Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих", – написал Зеленский.

Также на заседании обсуждался вопрос о поставке оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

"Большой доклад Минстратегпрома по текущей динамике собственного производства и перспективам его наращивания", – добавил Зеленский.

23 августа ГУР сообщило, что выманило российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Вертолет приземлился в Харьковской области.

14 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что разведка работает над другими спецоперациями, подобными "Синице".

Смотрите также: В районе Евпатории уничтожен комплекс ПВО "Триумф". Били ракетами "Нептун" и БПЛА: много видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.