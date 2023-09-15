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Зеленский провел Ставку. На повестке дня – планирование новых спецопераций

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 20:20
Зеленский провел Ставку. На повестке дня – планирование новых спецопераций - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем были завершенные спецоперации и планирование новых.

По словам главы государства, во время заседания был проведен детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям.

Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие об обстановке в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и на юге.

Кроме того, президент выслушал доклады представителей украинской разведки.

"Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих", – написал Зеленский.

Также на заседании обсуждался вопрос о поставке оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

"Большой доклад Минстратегпрома по текущей динамике собственного производства и перспективам его наращивания", – добавил Зеленский.

  • 23 августа ГУР сообщило, что выманило российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Вертолет приземлился в Харьковской области.
  • 14 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что разведка работает над другими спецоперациями, подобными "Синице".

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийставкаспецоперацияВалерий Залужный
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