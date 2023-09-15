Зеленский провел Ставку. На повестке дня – планирование новых спецопераций
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем были завершенные спецоперации и планирование новых.
По словам главы государства, во время заседания был проведен детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям.
Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие об обстановке в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и на юге.
Кроме того, президент выслушал доклады представителей украинской разведки.
"Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих", – написал Зеленский.
Также на заседании обсуждался вопрос о поставке оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.
"Большой доклад Минстратегпрома по текущей динамике собственного производства и перспективам его наращивания", – добавил Зеленский.
- 23 августа ГУР сообщило, что выманило российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Вертолет приземлился в Харьковской области.
- 14 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что разведка работает над другими спецоперациями, подобными "Синице".
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