Зеленський зібрав Ставку. На порядку денному – планування нових спецоперацій

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорення були завершені спецоперації та планування нових.

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За словами глави держави, під час засідання було проведено детальний огляд ситуації на фронті на усіх напрямках.

Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі щодо обстановки у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та на півдні.

Крім того, президент послухав доповіді представників української розвідки.

"Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх", – написав Зеленський.

Також на засіданні обговорювалось питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.

"Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", – додав Зеленський.

23 серпня ГУР повідомило, що виманило російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Гелікоптер приземлився на Харківщині.

14 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що розвідка працює над іншими спецопераціями, подібними до "Синиці".

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