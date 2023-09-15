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Зеленський зібрав Ставку. На порядку денному – планування нових спецоперацій

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 20:20
Зеленський зібрав Ставку. На порядку денному – планування нових спецоперацій - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорення були завершені спецоперації та планування нових.

За словами глави держави, під час засідання було проведено детальний огляд ситуації на фронті на усіх напрямках.

Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі щодо обстановки у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та на півдні. 

Крім того, президент послухав доповіді представників української розвідки.

"Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх", – написав Зеленський.

Також на засіданні обговорювалось питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.

"Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", – додав Зеленський.

  • 23 серпня ГУР повідомило, що виманило російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Гелікоптер приземлився на Харківщині.
  • 14 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що розвідка працює над іншими спецопераціями, подібними до "Синиці".

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийспецопераціяВалерій Залужнийставка
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