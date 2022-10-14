Зеленский провел Ставку: Запланировали шаги по освобождению территорий

Военно-политическое руководство Украины запланировало следующие шаги по освобождению украинских территорий. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский после проведения Ставки верховного главнокомандующего.

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"Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время. Запланировали следующие шаги по освобождению украинских территорий", – написал он.

По словам Зеленского, усовершенствуется схема бесперебойных поставок боеприпасов войскам, продолжается подготовка армии к зиме.

Также на Ставке обсуждались вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

"Каждый день становимся крепче, каждый день приближаемся к победе!" – подытожил президент.

В Пентагоне ожидают, что ВСУ продолжат наступление и зимой.

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Марко Сировой

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