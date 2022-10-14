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Зеленский провел Ставку: Запланировали шаги по освобождению территорий

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 12:22
Зеленский провел Ставку: Запланировали шаги по освобождению территорий - Фото
Владимир Зеленский, Фото — Офис президента Украины

Военно-политическое руководство Украины запланировало следующие шаги по освобождению украинских территорий. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский после проведения Ставки верховного главнокомандующего.

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"Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время. Запланировали следующие шаги по освобождению украинских территорий", – написал он.

По словам Зеленского, усовершенствуется схема бесперебойных поставок боеприпасов войскам, продолжается подготовка армии к зиме.

Также на Ставке обсуждались вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

"Каждый день становимся крепче, каждый день приближаемся к победе!" – подытожил президент.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский ВСУ война ставка наступление
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