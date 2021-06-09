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Зеленский провел телефонную беседу с Трюдо: о чем говорили

09.06.2021, 10:31
Зеленский провел телефонную беседу с Трюдо: о чем говорили - Фото
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам перед проведением саммита НАТО и G7.

Зеленский рассказал Трюдо о ситуации на востоке Украины. Президент подчеркнул, что Россия лишь частично отвела войска от границ Украины, из 105 000 российских военных отошли только 11 000.

Зеленский отметил, что завершение строительства газопровода "Северный потока-2" усилит Россию, газопровод является ее политическим оружием.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", – заявил Трюдо, выразив поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Стороны также обсудили практическое взаимодействие по поддержке Украины на пути к членству в НАТО и координацию усилий двух стран в деле о сбитом Ираном самолете рейса PS752 и привлечении виновных к ответственности.

Зеленский подтвердил приглашение Трюдо принять участие в саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях, посвященных 30-летию независимости Украины.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский Джастин Трюдо телефонная беседа
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