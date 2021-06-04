Иран предложил деньги семьям жертв сбитого самолета МАУ. Ответ МИД: сначала расследование
Иран заявил о готовности выплатить компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом иранскими ПВО пассажирском самолете авиакомпании МАУ. Об этом сообщает в Facebook посольство Ирана в Украине. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net сказал, что деньги важны, но о них можно говорить только по завершении расследования и привлечения виновных к ответственности.
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Как отмечается, иранская делегация на переговорах с замглавы МИД сообщила о готовности выплатить компенсации украинским семьям погибших в катастрофе в размере $150 000 за каждую жертву.
Сообщается, что такое постановление приняло правительство Ирана.
Иранская делегация обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев.
Спикер МИД Николенко отметил, что конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторение подобного преступления в будущем.
"Безусловно, вопрос выплаты компенсаций – важный элемент этого процесса. В то же время, ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат", – сказал спикер МИД.
По его словам, конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением.
Николенко подчеркнул, что МИД ожидает от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов.
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.
- Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.
- 17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
- 20 мая суд Канады решил, что уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом. В Тегеране его раскритиковали.
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