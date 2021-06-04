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Иран предложил деньги семьям жертв сбитого самолета МАУ. Ответ МИД: сначала расследование

04.06.2021, 19:12
Иран предложил деньги семьям жертв сбитого самолета МАУ. Ответ МИД: сначала расследование - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Иран заявил о готовности выплатить компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом иранскими ПВО пассажирском самолете авиакомпании МАУ. Об этом сообщает в Facebook посольство Ирана в Украине. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net сказал, что деньги важны, но о них можно говорить только по завершении расследования и привлечения виновных к ответственности.

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Как отмечается, иранская делегация на переговорах с замглавы МИД сообщила о готовности выплатить компенсации украинским семьям погибших в катастрофе в размере $150 000 за каждую жертву.

Сообщается, что такое постановление приняло правительство Ирана.

Иранская делегация обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев.

Спикер МИД Николенко отметил, что конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторение подобного преступления в будущем.

"Безусловно, вопрос выплаты компенсаций – важный элемент этого процесса. В то же время, ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат", – сказал спикер МИД.

По его словам, конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением.

Николенко подчеркнул, что МИД ожидает от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов.

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Наталия Медведева, Владислав Сердюк
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ps752 Иран мау
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