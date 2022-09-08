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Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали контрнаступление ВСУ и определили задачи

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 21:01
Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали контрнаступление ВСУ и определили задачи - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский провел очередной заседание Ставки верховного главнокомандующего 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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На заседании обсуждали активные действия Сил обороны Украины по освобождению оккупированных Россией территорий, а также определили дальнейшие оперативные задачи.

Также участники проанализировали состояние материально-технического обеспечения подразделений и определили текущие нужны военных. 

В заседании участвовали министр обороны Алексей Резников, его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, замглавы Офиса президента Роман Машовец и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

По видеосвязи присоединились начальник военной разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов и командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук. 

Читайте также: Блинкен: Сейчас идет тяжелое контрнаступление и оно эффективно, мы видим это на поле боя 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война верховный главнокомандующий
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