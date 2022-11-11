Зеленский провел заседание Ставки — "отдельное внимание" уделили Херсону и ситуации на юге

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, рассмотрели ситуацию на южном направлении фронта. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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На заседании заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующих оперативных направлений по ситуации на передовой — "отдельное внимание уделили событиям" на южном направлении фронта.

Участники определили первоочередные мероприятия по стабилизации ситуации на недавно освобожденных территориях.

Также поднимался вопрос эффективной защиты критической инфраструктуры и восстановления объектов, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов.

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Дмитро Гриниченко

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