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Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: обсудили основные вопросы

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 15:54
Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: обсудили основные вопросы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Сегодня, 28 ноября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает Офис президента.

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Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и ​​действиях сил обороны по деоккупации украинской территории.

Члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу.

Во время заседания:

- были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника;

- рассмотрели ход восстановления энергетической системы и ее защиту от вероятных российских атак;

- обсудили обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализировали темпы развертывания "Пунктов несокрушимости" в стране.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война ставка
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