Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: обсудили основные вопросы

Сегодня, 28 ноября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает Офис президента.

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Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и ​​действиях сил обороны по деоккупации украинской территории.

Члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу.

Во время заседания:

- были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника;

- рассмотрели ход восстановления энергетической системы и ее защиту от вероятных российских атак;

- обсудили обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализировали темпы развертывания "Пунктов несокрушимости" в стране.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.

В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.

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Наталія Медведєва

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