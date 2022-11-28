Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: обсудили основные вопросы
Сегодня, 28 ноября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает Офис президента.
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Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и действиях сил обороны по деоккупации украинской территории.
Члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу.
Во время заседания:
- были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника;
- рассмотрели ход восстановления энергетической системы и ее защиту от вероятных российских атак;
- обсудили обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализировали темпы развертывания "Пунктов несокрушимости" в стране.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.
- В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.
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