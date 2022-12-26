Зеленский рассчитывает на участие Индии в реализации его формулы мира
26.12.2022, 15:58
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на участие Индии в реализации его формулы мира. Об этом президент сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщается в его Telegram.
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"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации", – говорится в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил Моди за гуманитарную помощь и поддержку в ООН.
- На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и красные линии по переговорам с РФ.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирный план Зеленского со своими коллегами из Большой семерки. Он назвал это "хорошим началом".
- По информации The Wall Street Journal, команда Зеленского работает над мирным планом, который может быть представлен в феврале 2023 года.
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