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Зеленский рассчитывает на участие Индии в реализации его формулы мира

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 15:58
Зеленский рассчитывает на участие Индии в реализации его формулы мира - Фото
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на участие Индии в реализации его формулы мира. Об этом президент сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщается в его Telegram.

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"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации", – говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил Моди за гуманитарную помощь и поддержку в ООН.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Индия нарендра моди формула мира
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