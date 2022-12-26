Президент Владимир Зеленский рассчитывает на участие Индии в реализации его формулы мира. Об этом президент сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщается в его Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации", – говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил Моди за гуманитарную помощь и поддержку в ООН.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.