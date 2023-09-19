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Зеленский: Россия похищает наших детей и учит их ненавидеть Украину, это геноцид

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 22:03
Зеленский: Россия похищает наших детей и учит их ненавидеть Украину, это геноцид - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Выступая на Генассамблее ООН, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия совершает геноцид, похищая украинских детей и обучая их ненавидеть Украину.

По словам главы государства, разные террористические группировки и ранее похищали детей, но "никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики".

"До сегодняшнего дня. Похищенных украинских детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид", – подчеркнул Зеленский.

В рамках этого заявления президент также заявил, что Россия использует продовольствие и ядерную энергетику Украины как оружие.

  • Зеленский заявил, что Россия заслуживает разоружения: террористы не имеют права владеть ядерным оружием.
  • Президент также заявил, что ему известно о попытках заключить какие-либо теневые соглашения с Россией, однако злу нельзя доверять.

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Милана Головань
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