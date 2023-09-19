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Зеленський: Росія викрадає наших дітей і вчить їх ненавидіти Україну, це геноцид

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 22:03
Зеленський: Росія викрадає наших дітей і вчить їх ненавидіти Україну, це геноцид - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот)

Виступаючи на Генасамблеї ООН, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія чинить геноцид, викрадаючи українських дітей і навчаючи їх ненавидіти Україну. 

За словами глави держави, різні терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але "ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики".

"До сьогоднішнього дня. Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Це геноцид", – наголосив Зеленський.

В рамках цієї заяви президент також заявив, що Росія використовує продовольство та ядерну енергетику України як зброю.

  • Зеленський заявив, що Росія заслуговує на роззброєння: терористи не мають права володіти ядерною зброєю.
  • Президент також заявив, що йому відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з Росією, проте злу не можна довіряти. 

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Мілана Головань
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