Зеленський: Росія викрадає наших дітей і вчить їх ненавидіти Україну, це геноцид
19.09.2023, 22:03
Володимир Зеленський (Скриншот)
Виступаючи на Генасамблеї ООН, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія чинить геноцид, викрадаючи українських дітей і навчаючи їх ненавидіти Україну.
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За словами глави держави, різні терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але "ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики".
"До сьогоднішнього дня. Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Це геноцид", – наголосив Зеленський.
В рамках цієї заяви президент також заявив, що Росія використовує продовольство та ядерну енергетику України як зброю.
- Зеленський заявив, що Росія заслуговує на роззброєння: терористи не мають права володіти ядерною зброєю.
- Президент також заявив, що йому відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з Росією, проте злу не можна довіряти.
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