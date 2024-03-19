Зеленский: С начала марта россияне выпустили по Украине 130 ракет и почти 900 авиабомб

Как сообщил Зеленский, также агрессор применил более 300 "шахедов"

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

С начала марта россияне выпустили по Украине сотни ракет разных типов, дронов-камикадзе и управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

По его словам, каждый день и каждую ночь РФ ведет террористическую войну против украинских городов и сел, используя ракеты, беспилотники и КАБы.

С начала марта, как отметил Зеленский, россияне выпустили по Украине 130 ракет разных типов, 320 "шахедов" и около 900 КАБов.

"Украина доказала, что может эффективно сбивать любые ракеты и дроны российских террористов, мы можем уничтожать российскую военную авиацию. Такие наши действия спасают тысячи жизней и позволяют украинской экономике функционировать", — написал президент.

Глава государства заявил о необходимости усиления противовоздушной обороны, в частности путем передачи систем ПВО западного производства.

"Patriot и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь", — подчеркнул Зеленский.

19 марта проходит заседание в формате "Рамштайн". В Минобороны сообщили, что на нем будут обсуждать предоставление Украине систем ПВО и ракет к ним, а также ракет дальнего радиуса действия.

Писториус заявил, что дискуссии о передаче Украине ракет Taurus "доводятся до крайности". По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях ВСУ. Он считает, что сейчас Украина больше всего нуждается в артснарядах и системах ПВО.

Читайте также: На севере РФ стала активно применять авиацию, бьет FPV-дронами – пограничники