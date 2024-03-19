Зеленський: З початку березня росіяни випустили по Україні 130 ракет і майже 900 авіабомб

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

З початку березня росіяни випустили по Україні сотні ракет різних типів, дронів-камікадзе та керованих авіаційних бомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, щодня і щоночі РФ веде терористичну війну проти українських міст і сіл, використовуючи ракети, безпілотники та КАБи.

З початку березня, як зазначив Зеленський, росіяни випустили по Україні 130 ракет різних типів, 320 "шахедів" та близько 900 КАБів.

"Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони російських терористів, ми можемо знищувати російську військову авіацію. Такі наші дії рятують тисячі життів і дають українській економіці змогу функціонувати", – написав президент.

Глава держави заявив про необхідність посилення протиповітряної оборони, зокрема шляхом постачання систем ППО західного виробництва.

"Patriot й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя", – наголосив Зеленський.

19 березня проходить засідання у форматі "Рамштайн". У Міноборони повідомили, що на ньому обговорюватимуть надання Україні систем ППО та ракет до них, а також ракет дальнього радіуса дії.

Пісторіус заявив, що дискусії про передання Україні ракет Taurus "доводяться до крайності". За його словами, це "заважає" зосередитися на нагальних потребах ЗСУ. Він вважає, що зараз Україна найбільше потребує артснарядів та систем ППО.

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