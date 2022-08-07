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Зеленский: Ситуация на Донбассе очень тяжелая, нужно больше оружия

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 21:09
Зеленский: Ситуация на Донбассе очень тяжелая, нужно больше оружия - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье заявил об очень тяжелой ситуации в Донбассе.

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"Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и в Харьковской области, на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы", — сказал президент.

По его словам, армия делает все возможное, чтобы остановить российское наступление, но ей нужно больше оружия.

"Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Ежедневно и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы", — сказал он.

Президент ожидает, что на этой неделе украинские партнеры сообщат о выделении новых пакетов военной помощи.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война оружие
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