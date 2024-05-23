Зеленский собрал Ставку: Намерение оккупантов понятно, знаем, как отвечать

Президент подчеркнул, что российская армия хочет оттянуть украинские силы на север, чтобы продвинуться на востоке

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

23 мая состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего: на ней присутствовал вернувшийся из Харьковской области главкой Вооруженных Сил Украины Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что намерения российской армии понятны.

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"Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение окупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на Ставке также докладывал также министр обороны Рустем Умеров: он рассказал об обеспечении армии всем необходимым и графики поступления оружия из объявленных и ожидаемых пакетов помощи от партнеров.

Также был онлайн-доклад главы ГПСУ Сергея Дейнеки, который продолжает работать в приграничных районах, о ситуации в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Кроме этого, Зеленский заявил, что заслушал доклады начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова и главы СВР Олег Иващенко.

"Кроме планов РФ на поле боя разведчики получили много данных по стратегии срыва Саммита мира. Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время", – добавил президент.

21 мая в ВСУ заявили, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске.

23 мая РФ 15 ракетами ударила по Харькову и Люботину: попала в типографию, ранены и погибли.

23 мая Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев на Харьковщине полностью завязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений.

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