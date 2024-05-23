Зеленський зібрав Ставку: Намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

Президент наголосив, що російська армія хоче відтягнути українські сили на північ, щоб просунутися на сході

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

23 травня відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача: на ній був присутній головком Збройних Сил України Олександр Сирський, який повернувся з Харківської області. Президент Володимир Зеленський наголосив, що наміри російської армії зрозумілий.

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"Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що на Ставці також доповідав також міністр оборони Рустем Умєров: він розповів про забезпечення армії всім необхідним та графіки надходження зброї з оголошених та очікуваних пакетів допомоги від партнерів.

Також була онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки, який продовжує працювати у прикордонних районах, щодо ситуації в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Окрім цього, Зеленський заявив, що заслухав доповіді начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та голови СЗР Олег Іващенко.

"Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", – додав президент.

21 травня у ЗСУ заявили, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема й у Вовчанську.

23 травня РФ 15 ракетами вдарила по Харкову й Люботину: влучила у друкарню, є поранені та загиблі.

23 травня Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" у ході наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

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