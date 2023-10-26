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Зеленский собрал военный кабинет. Заслушал Залужного, Буданова, Умерова, Малюка и других

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26.10.2023, 15:34
Зеленский собрал военный кабинет. Заслушал Залужного, Буданова, Умерова, Малюка и других - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский собрал военный кабинет, где заслушал доклады руководителей Минобороны, украинской разведки, Службы безопасности Украины и командующих украинской армией. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Доклады главкома Залужного, министра Умерова, начальника ГУР МО Буданова и главы СБУ Малюка. План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК", – написал Зеленский.

По словам президента, также было очное присутствие всех командующих на местах, а именно Александра Сырского, Александра Тарнавского, Андрея Гнатова, Эдуарда Москалева и Юрия Содоля.

"Их подробные доклады по своим направлениям, оборонным и наступательным действиям, специальным задачам. Откровенный разговор на важнейшие темы", – написал Зеленский.

Военный кабинет – это особый формат работы с руководителями сектора обороны.

  • 23 октября Зеленский провел важное заседание Ставки, на котором обсуждалась исключительно ситуация на фронте.
  • Утром военные заявляли, что российские оккупанты наступали в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового.
  • Горячее всего сейчас под Авдеевкой и Марьинкой.

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвойнаВалерий ЗалужныйВасилий МалюкКирилл БудановРустем Умеров

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