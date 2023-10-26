Зеленский собрал военный кабинет. Заслушал Залужного, Буданова, Умерова, Малюка и других

Президент Владимир Зеленский собрал военный кабинет, где заслушал доклады руководителей Минобороны, украинской разведки, Службы безопасности Украины и командующих украинской армией. Об этом глава государства написал в Telegram.

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"Доклады главкома Залужного, министра Умерова, начальника ГУР МО Буданова и главы СБУ Малюка. План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК", – написал Зеленский.

По словам президента, также было очное присутствие всех командующих на местах, а именно Александра Сырского, Александра Тарнавского, Андрея Гнатова, Эдуарда Москалева и Юрия Содоля.

"Их подробные доклады по своим направлениям, оборонным и наступательным действиям, специальным задачам. Откровенный разговор на важнейшие темы", – написал Зеленский.

Военный кабинет – это особый формат работы с руководителями сектора обороны.

23 октября Зеленский провел важное заседание Ставки, на котором обсуждалась исключительно ситуация на фронте.

Утром военные заявляли, что российские оккупанты наступали в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового.

Горячее всего сейчас под Авдеевкой и Марьинкой.

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