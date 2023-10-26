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Зеленський зібрав військовий кабінет. Заслухав Залужного, Буданова, Умєрова, Малюка та інших

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 15:34
Зеленський зібрав військовий кабінет. Заслухав Залужного, Буданова, Умєрова, Малюка та інших - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет, де заслухав доповіді очільників Міноборони, української розвідки, Служби безпеки України та командувачів української армії. Про це глава держави написав у Telegram.

"Доповіді головкома Залужного, міністра Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка. План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК", – написав Зеленський.

За словами президента, також була очна присутність усіх командувачів на місцях, а саме Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Андрія Гнатова, Едуарда Москальова та Юрія Содоля. 

"Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", – написав Зеленський.

Військовий кабінет – це особливий формат роботи з керівниками сектору оборони.

  • 23 жовтня Зеленський провів важливе засідання Ставки, на якому обговорювалася виключно ситуація на фронті.
  • Вранці військові заявляли, що російські окупанти наступали у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового.
  • Найгарячіше зараз під Авдіївкою та Мар'їнкою.

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнаВалерій Залужнийкирило будановВасиль МалюкРустем Умєров

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