Зеленський зібрав військовий кабінет. Заслухав Залужного, Буданова, Умєрова, Малюка та інших
Президент Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет, де заслухав доповіді очільників Міноборони, української розвідки, Служби безпеки України та командувачів української армії. Про це глава держави написав у Telegram.
"Доповіді головкома Залужного, міністра Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка. План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК", – написав Зеленський.
За словами президента, також була очна присутність усіх командувачів на місцях, а саме Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Андрія Гнатова, Едуарда Москальова та Юрія Содоля.
"Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", – написав Зеленський.
Військовий кабінет – це особливий формат роботи з керівниками сектору оборони.
- 23 жовтня Зеленський провів важливе засідання Ставки, на якому обговорювалася виключно ситуація на фронті.
- Вранці військові заявляли, що російські окупанти наступали у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового.
- Найгарячіше зараз під Авдіївкою та Мар'їнкою.
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